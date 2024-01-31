Мадридський півзахисник у 2021 році оголосив, що покидає збірну Німеччини. Утім, Тоні Кроос може змінити думку для того, щоб зіграти на домашньому Євро-2024.

Лунін vs Кепа: Анчелотті не дотримав слова – воротарське питання знову відкрите

Як повідомляє The Athletic, у 34-річного півзахисника хороші стосунки з Юліаном Нагельсманном, з яким він ще й має спільного агента. Головний тренер збірної Німеччини у грудні назвав цю можливість "цікавою ідеєю", тоді як товариші по команді, включаючи Антоніо Рюдігера, активно висловлювали бажання, щоб Кроос повернувся.

Тоні Кроос провів за національну команду 106 матчів. Він був ключовою фігурою збірної під час ЧС-2014, де німці здобули золото.

Нагадаємо, чемпіонат Європи у 2024 пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Золоті "нульові": Шева усміхається крізь сльози, за Динамо не соромно проти Бекса і Тотті та ще 28 фото "старої школи"