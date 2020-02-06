Кроос: Я точно не из тех, кто будет играть до 38 лет

Немецкий полузащитник мадридского Реала Тони Кроос в будущем не планирует обременять себя долгосрочными контрактами.

"Я точно не из тех, кто будет играть до 38 лет. У меня контракт на 3,5 года, то есть до лета 2023 года. Мне будет уже 33. Это прекрасный возраст, чтобы задуматься о жизни без контрактов, которые рассчитаны на четыре года.

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Когда наступит это время, останется немного до завершения моей карьеры", – сказал Кроос в интервью Sportschau Club.

Напомним, Кроос присоединился к Реалу в июле 2014 года, перейдя в лагерь "сливочных" из мюнхенской Баварии за 25 млн евро. В текущем сезоне Тони принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего немца в 60 млн евро.

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