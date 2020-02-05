Зидан объяснил, как конфликт в Барселоне повлияет на борьбу за чемпионство

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал конфликт в Барселоне между Лионелем Месси и техническим директором каталонцев Эриком Абидалем.

"Что касается ситуации в Барселоне, то это не поможет Реалу, такого не бывает. Они не станут слабее, Барселона очень конкурентоспособная команда. Мы не задумываемся об этом ни на минуту.

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Барселона будет сражатся с нами до конца сезона. Хорошие игроки всегда остаются хорошими", – приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, недавно между Лионелем Месси и техническим директором Барселоны Эриком Абидалем произошел конфликт из-за заявления француза об увольнении Эрнесто Вальверде 13 января.

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