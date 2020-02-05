toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ

Зидан объяснил, как конфликт в Барселоне повлияет на борьбу за чемпионство

19:55 89 Читати українською
Зидан объяснил, как конфликт в Барселоне повлияет на борьбу за чемпионство
Зинедин Зидан / Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал конфликт в Барселоне между Лионелем Месси и техническим директором каталонцев Эриком Абидалем.

"Что касается ситуации в Барселоне, то это не поможет Реалу, такого не бывает. Они не станут слабее, Барселона очень конкурентоспособная команда. Мы не задумываемся об этом ни на минуту.

Месси может покинуть Барселону из-за громкого скандала – испанская пресса прогнозирует радикальные последствия конфликта

Барселона будет сражатся с нами до конца сезона. Хорошие игроки всегда остаются хорошими", – приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, недавно между Лионелем Месси и техническим директором Барселоны Эриком Абидалем произошел конфликт из-за заявления француза об увольнении Эрнесто Вальверде 13 января.

Барселона оформила "найпринизливішу відставку тренера" – могли допомогти Україні, а взяли того, кого хотів Шахтар

blog_ava
Гвардиола запланировал перестройку Манчестер Сити – двум защитникам укажут на дверь
13:47
898
Теги
Испания Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Эрик Абидаль Эрик Абидаль Лионель Месси Лионель Месси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
12
мин
Бавария
21:45
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук