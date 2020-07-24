Кройф-младший ушел из сборной Эквадора – Хави видит его в штабе Барселоны

Национальная команда Эквадора осталась без главного тренера. Хорди Кройф ушел с должности, не проведя ни одного матча во главе сборной.

Нидерландский специалист покинул "Триколор", сообщает официальный сайт Эквадорской федерации футбола.

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Кройф-младший ушел после 6-ти месяцев пребывания в должности. Из-за пандемии коронавируса сборная так и не провела ни одного матча под его руководством. Контракт расторгнут по обоюдному согласию, размер компенсации тоже согласован. Причина ухода Кройфа-младшего пока неизвестна. Ранее экс-хавбек испанской Барселоны Хави назвал свой тренерский штаб в случае возвращения на Камп Ноу, где нашлось место и 46-летнему голландцу.

Хорди Кройф начал тренерскую деятельность ассистентом наставника мальтийской Валлетты, затем он работал спортивным директором АЕКа из Ларнаки, Маккаби Тель-Авив, а также возглавлял израильский клуб и китайский Чунцин Лифань.

За время игровой карьеры Кройф-младший успел поиграть за Барселону, МЮ, Сельту, Алавес, Эспаньол, Валлетту, а в 2006-2008 гг. защищал цвета донецкого Металлурга.

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