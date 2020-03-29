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Хави уже назвал свой тренерский штаб и первые трансферы в Барселоне

15:00 292 Читати українською
Хави уже назвал свой тренерский штаб и первые трансферы в Барселоне
Хави / Marca

Легендарный Хави озвучил имена возможных помощников во главе Барселоны, а также выбрал игроков, которыми хотел усилить состав "блаугранас".

"Большая часть игроков Барселоны является экстраординарным. Начиная с голкипера, который, по моему мнению, является лучшим в мире. Жорди Альба, Жерар Пике, Серхио Бускетс для меня лучшие на своих позициях, а Месси – лучший игрок мира. Если сюда еще добавить Суареса, Де Йонга и Артура – с такими игроками можно выигрывать трофеи следующие десять лет.

Хави объяснил, при каких условиях может вернуться в Барселону: "Последнее слово должно принадлежать мне"

У Барселоны хорошая игра в центре поля, но не хватает острого флангового игрока. Я еще подписал бы вингера, похожего по стилю на Неймара. Я не знаю, подходит ли он социально, но в футбольном плане, я не сомневаюсь, что это будет впечатляющим трансфером. Барселоне не нужно много новичков, ей подойдут такие игроки как Гнабри или Санчо.

Я бы хотел работать с людьми, в которых я уверен, лояльных ко мне и обладающих авторитетом. Я говорю о Карлесе Пуйоле и Хорди Кройфе. Первый был многолетним капитаном Барселоны, а второй является хорошим бизнесменом и имеет большой опыт работы техническим секретарем", – приводит слова Хави AS.

Напомним, в январе распространялись слухи, что Хави должен заменить Эрнесто Вальверде на посту наставника Барсы, но в итоге каталонский гранд возглавил Кике Сетьен.

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