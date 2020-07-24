Кройф-молодший пішов зі збірної Еквадору – Хаві бачить його в штабі Барселони

Національна команда Еквадору залишилася без головного тренера. Хорді Кройф пішов з посади, не провівши жодного матчу на чолі збірної.

Нідерландський фахівець покинув "Триколор", повідомляє офіційний сайт Еквадорської федерації футболу.

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Кройф-молодший пішов після 6-ти місяців перебування на посаді. Через пандемію коронавірусу збірна так і не провела жодного матчу під його керівництвом. Контракт розірвано за обопільною згодою, розмір компенсації теж узгоджений. Причина відходу Кройфа-молодшого наразі невідома. Раніше екс-хавбек іспанської Барселони Хаві назвав свій тренерський штаб у разі повернення на Камп Ноу, де знайшлося місце і 46-річному нідерландцю.

Хорді Кройф розпочав тренерську діяльність асистентом керманича мальтійської Валлетти, потім він працював спортивним директором АЕКа з Ларнаки, Маккабі Тель-Авів, а також очолював ізраїльський клуб і китайський Чунцін Ліфань.

За час ігрової кар'єри Кройф-молодший встиг пограти за Барселону, МЮ, Сельту, Алавес, Еспаньйол, Валлетту, а в 2006-2008 рр. захищав кольори донецького Металурга.

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