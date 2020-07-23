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Далич продлил контракт со сборной Хорватии

23 июля 20:03 - Читати українською
Далич продлил контракт со сборной Хорватии
Златко Далич / Getty Images

Функционеры хорватского футбола довольны успехами главного тренера национальной сборной.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич продлил контракт с "клетчатыми", сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

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Предыдущий контракт 53-летнего специалиста истекал 31 июля 2020 года. Новое соглашение рассчитано до конца чемпионата мира 2022 года.

Напомним, Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017-го. На чемпионате мира в 2018 году в России хорваты дошли до финала, где уступили сборной Франции (2:4).

К слову, финальная часть следующего чемпионата мира будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Мир Хорватия Хорватия Златко Златко Далич
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