Криза в Баварії: гравці різко виступили проти Ковача, сам тренер шаленіє, а Хьонесс гарантує йому один матч

У стані Баварії зберігається погана атмосфера. Футболісти незадоволені тренером, однак того поки що не звільнять.

У 12 турі Бундесліги Баварія на власному полі втратила перемогу над слабкою Фортуною, пропустивши 3 м'ячі. Безвиграшна серія мюнхенців на внутрішній арені складає вже 3 матчі, а відставання від лідера – 9 очок.

Баварія – Фортуна – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Відразу після звітної зустрічі багато гравців Баварії просто у роздягальні різко висловилися проти головного тренера Ніко Ковача, повідомляє Bild am Sonntag. Це вже не перший подібний випадок, раніше була інформація про "повстання сенаторів". Леон Горецка відмовився говорити з пресою на цю тему, а Мануель Нойєр сказав, що команда не виконала настанови тренера.

Президент Баварії Улі Хьонесс прокоментував цю інформацію: "Ми точно не будемо в роздягальні обговорювати з гравцями майбутнє тренера, але згодом вислухаємо їхню думку.

Зараз питання про звільнення Ковача навіть не стоїть. Ми повинні відіграти важкий матч проти Бенфіки (27 листопада в ЛЧ). Ковач точно виведе команду на цей матч, а далі ми спокійно проаналізуємо ситуацію. Пріоритет на цей момент – забезпечити собі плей-офф Ліги чемпіонів"

Сам Ніко Ковач був розлюченим на прес-конференції. "Можете уявити, як я себе почуваю. Не знаю, чи можна бути більш злим, ніж я зараз. Ми припустилися дуже багатьох помилок в обороні. Жоден тренер в світі не зміг би запобігти такому. Ми дійсно виглядали непогано протягом 90 хвилин, якщо викинути пропущені голи", – сказав коуч.

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