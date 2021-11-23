Кривенцов выделил главную проблему Металлиста 1925 года в игре с Вересом
00:20 - Читати українською
Главный тренер Металлист 1925 года Валерий Кривенцов поделился мнениями относительно поединка 15-го тура УПЛ против Вереса.
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"Во-первых, чтобы выигрывать, нужно забивать. В первом тайме мы переиграли соперника.
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Пять ударов по воротам, стопроцентный момент у Крыськива. Не забили, потом пропустили очень необязательный гол. В атаке потом мало что получалось", – отметил Кривенцов в эфире телеканала Футбол.
Следует добавить, что Металлист 1925 года проиграл Вересу (0:2) и опустился на девятое место в турнирной таблице УПЛ.
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