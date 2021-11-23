"Во-первых, чтобы выигрывать, нужно забивать. В первом тайме мы переиграли соперника.

Верес – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Пять ударов по воротам, стопроцентный момент у Крыськива. Не забили, потом пропустили очень необязательный гол. В атаке потом мало что получалось", – отметил Кривенцов в эфире телеканала Футбол.

Следует добавить, что Металлист 1925 года проиграл Вересу (0:2) и опустился на девятое место в турнирной таблице УПЛ.

Верес уверенно победил Металлист 1925, поднявшись на седьмую позицию в УПЛ