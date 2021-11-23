"По-перше, щоб вигравати, треба забивати. У першому таймі ми переграли суперника.

Верес – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

П'ять ударів по воротах, стовідсотковий момент у Криськіва. Не забили, згодом пропустили дуже необов'язковий гол. В атаці потім мало що виходило", – зазначив Кривенцов у ефірі телеканалу Футбол.

Слід додати, що Металіст 1925 програв Вересу (0:2) та опустився на дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Верес впевнено переміг Металіст 1925, піднявшись на сьому позицію в УПЛ