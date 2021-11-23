Кривенцов виділив головну проблему Металіста 1925 у грі з Вересом
00:20 - Читать на русском
Головний тренер Металіст 1925 Валерій Кривенцов поділився думками щодо поєдинку 15-го туру УПЛ проти Вереса.
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"По-перше, щоб вигравати, треба забивати. У першому таймі ми переграли суперника.
Верес – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу
П'ять ударів по воротах, стовідсотковий момент у Криськіва. Не забили, згодом пропустили дуже необов'язковий гол. В атаці потім мало що виходило", – зазначив Кривенцов у ефірі телеканалу Футбол.
Слід додати, що Металіст 1925 програв Вересу (0:2) та опустився на дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Верес впевнено переміг Металіст 1925, піднявшись на сьому позицію в УПЛ
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