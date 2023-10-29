В рамках 12-го тура УПЛ 2023/24 Ворскла принимает Металлист 1925, ЛНЗ сыграет с Оболонью, а Минай – с Вересом. Анонс и прогноз букмекеров на матчи подскажет "Футбол 24".

Ворскла – Металлист 1925

Матч Ворскла – Металлист 1925 состоится сегодня, 29-го октября, на стадионе имени А. Бутовского в Полтаве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

Ворскла после сенсационной победы над Шахтером подарила своим болельщикам надежду на веселый сезон, однако дальше было невесело. Сначала команда расписала нулевую ничью с Колосом, а затем проиграла Полесью и СК Днепр-1 – в обоих случаях полтавчане пропустили по три гола ("спортклубовцы" еще и два из сантиметровых офсайдов накинули, но не засчитали).

Своих моментов у "зелено-белых" почти не было, а два гола в ворота СК оказались случайными. Перед началом безвыигрышной серии они проиграли Динамо и потерпели разгром от Полесья, поэтому можно констатировать – в текущем сезоне Ворскла не является конкурентом для лидеров. Слишком низкая кадровая глубина у коллектива. Сейчас надо сконцентрироваться на соперниках уровня Металлиста 1925, ведь отрыв от зоны переходных матчей совсем небольшой – всего 4 очка.

Болей и делай прогнозы.

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Металлист 1925 имеет схожие с Ворсклой проблемы. Вроде есть и хорошие игровые отрезки, и довольно агрессивная тактика. Моментов у харьковчан в последнее время даже больше. На фоне СК Днепр-1 и Кривбасса коллектив выглядел очень симпатично, однако результатов все равно нет – безвыигрышная серия достигла четырех туров, причем "желто-синие" потерпели три поражения подряд.

Обидно, что даже голов у подопечных Эдмара всего семь, что является самым низким показателем в УПЛ прямо сейчас. Металлист 1925 страдает от ужасной реализации, недозабив уже четыре ожидаемых мяча – именно поэтому команда и держится рядом с зоной переходных матчей. Недооценивать харьковчан все равно нельзя, но у них пока что явно "не идет".

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Металлист 1925

Ворскла: Исенко – Пердута, Сантана, Павлюк, Корниенко – Челядин, Нестеренко – Кане, Скляр, Бацула – Степанюк

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Фарина, Курило, Червак – Вачиберадзе, Габелок, Мартынюк – Русин, Борячук, Дмитренко

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Ворсклу безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Виктора Скрипника – 2.02. На триумф Металлиста 1925 дают аж 3.95, а ничью оценили коэффициентом 3.55.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.33, аналогичный тотал меньше – 1.61. Гол Руслана Степанюка умножит вашу ставку на 2.55, а Андрея Борячука – на 3.55.

ЛНЗ – Оболонь

Матч ЛНЗ – Оболонь состоится сегодня, 29-го октября, на стадионе "Черкассы-Арена". Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

ЛНЗ выдал хороший старт с Олегом Дулубом, отобрав очки у СК Днепр-1, переиграв Рух и дав крутой бой Динамо. Казалось, что дальше – больше. Все-таки, тренер у черкасцев опытный и крутой, а состав набит игроками с большим опытом УПЛ. Феерии от команды не ожидали, ведь коуч новичков является специалистом по обороне, однако результаты должны были идти вверх.

Впрочем, не все произошло, как предполагалось. В следующих трех турах ЛНЗ разочаровал – подопечные Олега Дулуба расписали скучные нули с Вересом и Александрией, а затем потерпели разгром от Шахтера. Тем не менее, в матче с "горняками" все отметили смелый прессинг черкасцев, а в целом они получили реноме коллектива, которому трудно забить. По крайней мере, трудно забить какого-то "дурачка" – чтобы прошить эту защиту, надо создавать моменты высокого качества и иметь очень серьезное игровое преимущество в других фазах.

Оболонь имеет аналогичную славу, только еще и играет смелее. В последних турах киевляне не чурались высоко прессинговать и создавали приличное количество острых эпизодов – причем они так работали даже против Динамо. Как следствие, случились победы над грандом в Кубке, а также над Минаем и Металлистом 1925. "Пивовары" плавно поползли вверх по таблице.

Впрочем, победы над "лисами" и "желто-синими" дались коллективу непросто, а в поединке против Зари неделю назад Оболонь напомнила о своей давней проблеме – обороне. Подопечные Валерия Иващенко умеют создавать невыносимые условия для соперника и опасно контратакуют, но их задняя линия является одной из самых слабых в УПЛ (больше моментов создают только в матчах с Минаем). Луганчане забили "пивоварам" четыре простых гола, опустив их на землю. Хотя все равно Оболонь остается серьезным оппонентом для любого.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Оболонь

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Лопыренок, Селин – Стасюк, Бойко, Калюжный, Норенков – Наумец, Хобленко, Пасич

Оболонь: Рыбка – Приймак, Лукьянчук, Карась – Нагиев, Дубко, Косовский, Мороз, Прокопенко – Суханов, Тарануха

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает ЛНЗ безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Олега Дулуба – 2.26. На триумф Оболони дают аж 3.40. Таким же коэффициентом оценили возможную ничью.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.42, аналогичный тотал меньше – 1.57. Гол Алексея Хобленко умножит вашу ставку на 2.75, а Сергея Суханова – на 2.95.

Минай – Верес

Матч Минай – Верес состоится сегодня, 29-го октября, на стадионе "Минай". Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-канале УПЛ ТБ.

Решающий матч для Сергея Лавриненко, а может, и для Владимира Шарана. Верес и Минай замыкают турнирную таблицу, причем закарпатцы даже не выиграли ни одного матча. Обидно, ведь по игре они заслуживают большего – особенно это касается ровенчан, у которых хорошая статистика и девятое место по ожидаемым очкам.

Все тактические эксперты отмечают неплохую организацию в игре "народного клуба", но этого мало. Команда является второй по недозабитым голам (не реализовали 5,55 xG) и допускает слишком много моментов у собственных ворот в последних турах – Рух неделю назад забил Вересу аж 5 мячей. С каждым туром футбол ровенчан становится депрессивным, а слухи говорят о конфликте с тренером.

Инсайдеры сообщают, что судьба Сергея Лавриненко в Вересе зависит от результата встречи с Минаем. О Владимире Шаране так не говорят – здесь идут дальше. Руководство все активнее рассказывает о сговоре арбитров, причем в заявлениях звучат нотки в стиле "зачем тогда инвесторам вкладывать деньги?". Минай уже несколько раз в своей недолгой истории был близок к расформированию, поэтому и сейчас отбрасывать этот вариант не станем.

В случае с "лисами" оправданий значительно меньше. У них худшая оборона чемпионата и меньше всего ожидаемых очков, поэтому место на дне таблицы выглядит справедливым. Да, Минай не выглядит безнадежным, однако кадровая глубина у закарпатцев отсутствует – а сейчас травмировался Булеза, альтернативы которому просто нет. Словом, у Миная все очень печально.

Кадровая ситуация

Травмированы: Булеза, Воробчак – Ющишин

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Верес

Минай: Бандура – Солдат, Мельник, Немчанинов, Дмитрук – Твердохлеб, Ралюченко, Витенчук, Рогозинский – Вишневский, Гуничев

Верес: Паст – Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко – С. Шарай, Кучеров, Клец – Свитюха, Гайдучик, В. Шарай

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET предоставляет Вересу небольшое преимущество. Коэффициент на победу подопечных Сергея Лавриненко – 2.46. На триумф Миная дают чуть больше – 3.00. Ничью оценили коэффициентом 3.45.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.44, аналогичный тотал меньше – 1.61. Гол Николая Гайдучека умножит вашу ставку на 3.00, а Олега Вишневского – на 3.50.

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