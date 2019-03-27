Кривенцов прокомментировал свое возможное назначение на пост наставника Ворсклы

Главный тренер Шахтера U-21 Валерий Кривенцов отреагировал на информацию о возможности возглавить Ворсклу.

"На данный момент ничего об этом сказать не могу. Не было на этот счет никаких контактов с представителями Ворсклы. У меня скоро будет тренировка моей команды, к ней и готовлюсь", – сказал Кривенцов SportArena.

"Обещаю обязательно вернуться", – Сачко написал прощальное письмо футболистам и работникам Ворсклы

Ранее сообщалось, что заменить Василия Сачко на посту главного тренера Ворсклы могут Роман Санжар и Валерий Кривенцов.