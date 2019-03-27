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Кривенцов прокомментировал свое возможное назначение на пост наставника Ворсклы

19:01 4 Читати українською
Кривенцов прокомментировал свое возможное назначение на пост наставника Ворсклы
Валерий Кривенцов (в центре) / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера U-21 Валерий Кривенцов отреагировал на информацию о возможности возглавить Ворсклу.

"На данный момент ничего об этом сказать не могу. Не было на этот счет никаких контактов с представителями Ворсклы. У меня скоро будет тренировка моей команды, к ней и готовлюсь", – сказал Кривенцов SportArena.

"Обещаю обязательно вернуться", – Сачко написал прощальное письмо футболистам и работникам Ворсклы

Ранее сообщалось, что заменить Василия Сачко на посту главного тренера Ворсклы могут Роман Санжар и Валерий Кривенцов.

Теги
Трансферы чемпионата Украины Трансферы Валерий Кривенцов Шахтер U-21 Шахтер U-21 Ворскла Ворскла
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