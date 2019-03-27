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Кривенцов прокоментував своє можливе призначення на посаду наставника Ворскли

19:01 224 Читать на русском
Кривенцов прокоментував своє можливе призначення на посаду наставника Ворскли
Валерій Кривенцов (по центру) / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря U-21 Валерій Кривенцов відреагував на інформацію про можливість очолити Ворсклу.

"На даний момент нічого про це сказати не можу. Не було з цього приводу ніяких контактів з представниками Ворскли. У мене скоро буде тренування моєї команди, до нього і готуюся", – сказав Кривенцов SportArena.

"Обіцяю обов’язково повернутися", – Сачко написав прощального листа футболістам і працівникам Ворскли

Раніше повідомлялось, що замінити Василя Сачка на посаді головного тренера Ворскли можуть Роман Санжар та Валерій Кривенцов.

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Валерій Кривенцов Шахтар U-21 Шахтар U-21 Ворскла Ворскла
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