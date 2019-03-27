Кривенцов прокоментував своє можливе призначення на посаду наставника Ворскли

Головний тренер Шахтаря U-21 Валерій Кривенцов відреагував на інформацію про можливість очолити Ворсклу.

"На даний момент нічого про це сказати не можу. Не було з цього приводу ніяких контактів з представниками Ворскли. У мене скоро буде тренування моєї команди, до нього і готуюся", – сказав Кривенцов SportArena.

"Обіцяю обов’язково повернутися", – Сачко написав прощального листа футболістам і працівникам Ворскли

Раніше повідомлялось, що замінити Василя Сачка на посаді головного тренера Ворскли можуть Роман Санжар та Валерій Кривенцов.