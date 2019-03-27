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Ворскла рассматривает двух кандидатов на замену Сачко – один из них недавно работал в УПЛ

17:16 23 Читати українською
Ворскла рассматривает двух кандидатов на замену Сачко – один из них недавно работал в УПЛ
Василий Сачко / соцсети

Ворскла начала поиски нового наставника после отставки Василия Сачко. Уже известны имена двух претендентов.

Полтавская Ворскла официально попрощалась с главным тренером Василием Сачко. "Зелено-белые" уже нашли потенциальную замену.

"Обещаю обязательно вернуться", – Сачко написал прощальное письмо футболистам и работникам Ворсклы

По информации FootBoom, клуб рассматривает возможность приглашения экс-тренера Олимпика Романа Санжара и наставника молодежной команды Шахтера Валерия Кривенцова.

Сачко возглавлял Ворсклу с 2014 года и успел выиграть с командой "бронзу" УПЛ в сезоне 2017/18 и принять участие в групповом этапе Лиги Европы.

Теги
Трансферы Роман Санжар Роман Санжар Валерий Кривенцов Василий Сачко Василий Сачко Трансферы чемпионата Украины Ворскла Ворскла
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