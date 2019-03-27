"Обещаю обязательно вернуться", – Сачко написал прощальное письмо футболистам и работникам Ворсклы

С сегодняшнего дня уже экс-наставник Ворсклы Василий Сачко попрощался с полтавским клубом.

"Полтаву буду помнить всегда. Здесь прошли действительно лучшие годы моей футбольной карьеры. Многое можно вспомнить, но точно не буду этого делать сегодня. Есть время для самоанализа, нужно немного отдохнуть.

Сачко официально покинул Ворсклу

Прежде всего, хочу сказать большое спасибо руководителям клуба, с которыми мы совместно решали самые высокие задачи, стоявшие перед нами в различных турнирах. Я очень горжусь тем, что мне пришлось работать с настоящими профессионалами.

Это же касается и парней в команде, и обслуживающего персонала, и моих помощников, на которых всегда можно было рассчитывать в сложный момент. Уверен, за время, которое мне было доверено руководить тренировочным процессом Ворсклы, сделано немало. Буду счастлив, если мой преемник об этом когда-то вспомнит хотя бы одной строкой.

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Низкий поклон всем, кто был рядом с командой в годы моего тренерства: ребятам из 22-го сектора, автофану, всем, кто при любой погоде ходит на трибуны нашего стадиона поддержать команду. Уезжая из Полтавы, оставляю здесь частичку своего сердца, и обещаю обязательно вернуться", – цитирует Сачко пресс-служба Ворсклы.