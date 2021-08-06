Металлист 1925 вырвал победу у Черноморца в матче 3-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Металлист 1925 – Черноморец на "Футбол 24".

Черноморец вышел вперед на 17 минуте благодаря удивительному голу Бугая – хавбек понабивал мяч в штрафной, упал в борьбе с защитником и уже лежа пробил – мяч по красивой дуге залетел в ворота. Металлист 1925 ответил красиво – Батюшин ударом в касание в ближний с линии штрафной выровнял положение.

Металлист 1925 одержал победу над Черноморцем в перестрелке с пятью голами и шедевром Бугая

До перерыва Бугай забил второй раз, точно пробив в дальний угол после паса Михайленко. Во второй половине дубль мог оформить Батюшин, но мяч после его удара со штрафного вылетел за пределы поля. Впрочем, харьковчане за 2 минуты перевернули игру: сначала Голодюк залетел в ворота вместе с мячом после передачи Фабинью, а затем Дубко срезал мяч в собственные ворота, принеся победу сопернику.

Таким образом, Металлист 1925 набрал 6 очков и поднялся на третью строчку, а Черноморец с 0 зачетных баллов остался на дне турнирной таблицы.