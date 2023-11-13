Бывший главный тренер Зори Валерий Кривенцов не сдержал эмоций в перерыве матча против Маккаби Тель-Авив. СМИ рассказали о ссоре с лидером луганчан Эдуардо Герреро.

Луганская Заря проиграла Маккаби Тель-Авив в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций (1:3), полностью провалив первую половину встречи.

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Тогдашний тренер Зари Валерий Кривенцов неожиданно заменил лидера луганчан Эдуардо Герреро после первого тайма. Как сообщает ТаТоТаке, коуч провел очень эмоциональный разговор с форвардом – дело чуть не дошло до потасовки.

Напомним, Кривенцов покинул Зорю по собственному желанию сразу после матча с Маккаби Тель-Авив. В настоящее время обязанности тренера луганчан исполняет Юрий Коваль.

Первый матч с новым тренером Заря проиграла. Луганчане уступили ЛНЗ в 14-м туре УПЛ (1:2). Подопечные Коваля занимают 14 строчку с 10 баллами.

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