Форвард Зари Эдуардо Герреро получил вызов в сборную Панамы, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

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Центральноамериканская команда в борьбе за выход в четвертьфинал Лиги наций КОНКАКАФ сыграет два матча с Коста-Рикой (17 ноября на выезде и 21 ноября дома).

Напомним, Герреро впервые получил вызов в национальную команду в октябре 2017 года. С этого времени успел сыграть за "канальщиков" 8 поединков, в которых отметился одним ассистом. В текущем сезоне в составе Зари он забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 16-ти матчах.

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