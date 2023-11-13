Колишній головний тренер Зорі Валерій Кривенцов не стримав емоцій в перерві матчу проти Маккабі Тель-Авів. ЗМІ заявляють про сварку з лідером луганців Едуардо Герреро.

Луганська Зоря програла Маккабі Тель-Авів в матчі 4-го туру групового етапу Ліги конференцій (1:3), повністю проваливши першу половину зустрічі.

Легіонер Зорі отримав виклик у національну збірну на матчі Ліги націй КОНКАКАФ

Тодішній тренер Зорі Валерій Кривенцов неочікувано замінив лідера луганців Едуардо Герреро після першого тайму. Як повідомляє ТаТоТаке, коуч провів дуже емоційну розмову з форвардом – справа ледь не дійшла до бійки.

Нагадаємо, Кривенцов покинув Зорю за власним бажанням одразу після матчу з Маккабі Тель-Авів. Нині обов'язки тренера луганців виконує Юрій Коваль.

Перший матч з новим тренером Зоря програла. Луганці поступилися ЛНЗ в 14-му турі УПЛ (1:2). Підопічні Коваля посідають 14 сходинку з 10 балами.

ЛНЗ вирвав перемогу в Зорі – суперзавершення матчу УПЛ, дубль Пасіча і дебют 25-річної арбітрині