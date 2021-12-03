"Я вижу, что у ребят горят глаза. Просто многое не удается. Мы потеряли шестерых игроков основного состава. А все же эти футболисты определяли нашу игру. А когда у команды нет сыгранности, когда вливаются новые футболисты, еще не понимающие требований, то, конечно, все нарушается.

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Если помните, мы демонстрировали очень интересную игру, которая нравилась болельщикам, и добились хороших результатов. Сейчас, опять же, из-за большого количества травмированных игроков нам приходится тяжело. Нужно выходить из сложившейся ситуации. Ребята понимают.

Колос? Я считаю, что Колос изменился. В последних трех матчах они показывают хорошее качество футбола. Команда пытается играть в футбол. Команда начала ценить мяч. Многие элементы, я вижу, отрабатываются на тренировках. Как выход из защиты, высокий прессинг. То есть, все это команда делает. Тем интереснее будет", – поделился Кривенцов в комментарии официальному сайту Металлиста 1925.

Добавим, что матч Металлист 1925 – Колос состоится уже завтра, 4 декабря, в 19:30. В настоящее время харьковчане проигрывают в 5 матчах подряд в чемпионате и Кубке Украины.

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