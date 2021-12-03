Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов розповів про серію невдалих матчів харків'ян та оцінив готовність до поєдинку 17-го туру УПЛ проти Колоса.

"Я бачу, що у хлопців горять очі. Просто багато що не вдається. Ми втратили шістьох гравців основного складу. А, все ж таки, ці футболісти визначали нашу гру. А коли в команди немає зіграності, коли вливаються нові футболісти, які ще не розуміють вимог, то звісно, все порушується.

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Якщо пам'ятаєте, ми демонстрували дуже цікаву гру, котра подобалася вболівальникам та досягали хороших результатів. Зараз, знову ж таки, через велику кількість травмованих гравців нам доводиться важко. Потрібно виходити з цієї ситуації. Хлопці розуміють.

Колос? Я вважаю, що Колос змінився. В останніх трьох матчах вони демонструють хорошу якість футболу. Команда намагається грати в футбол. Команда почала цінувати м'яч. Багато елементів, я бачу, відпрацьовуються на тренуваннях. Як вихід із захисту, високий пресинг. Тобто все це команда робить. Тим цікавіше буде", – поділився Кривенцов у коментарі офіційному сайту Металіста 1925.

Додамо, що матч Металіст 1925 – Колос відбудеться вже завтра, 4 грудня, початок о 19:30. Наразі харків'яни програють у 5 матчах поспіль в чемпіонаті та Кубку України.

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