"Причины поражения? Рух забил два гола, а мы – нет. Не воспользовались своими моментами. У нас в последних матчах не получалось играть в своем стиле. Против Руха тоже не удалось. Не знаю. Надо, пожалуй, пообщаться между нами, с ребятами, и разобраться, почему так происходит в последних матчах.

Рух – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Да, есть кризис, мы не выигрываем уже пять матчей. Нам нужно разобраться в себе и понять почему так. Мы показывали хороший футбол, достигли результата. А теперь у нас нет ни игры, ни результата. На чем тренер акцентировал внимание в перерыве? Что нужно после перерыва попытаться перевернуть игру, попытаться забрать очки из Львова. Не получилось у нас", – поделился Крыськив в комментарии официальном сайте Металлиста 1925.

Добавим, что харьковчане проиграли Руху (0:2) и продолжили свою серию без побед до 5 матчей. Сейчас Металлист 1925 занимает 9 место, имея в активе 19 очков.

Рух уверенно победил Металлист 1925, нанеся харьковчанам четвертое поражение подряд