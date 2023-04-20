Манчестер Сити разошелся миром с Баварией и вышел в полуфинал – главным антигероем стал Дайот Упамекано. Зинченко залечивает травму, но это не помешало ему попасть в один состав с Джоном Терри и другими легендами АПЛ. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24.

Накануне определились все участники полуфиналов нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов, в результате которого Хосеп Гвардиола установил новый рекорд – в десятый раз пробился с командой в полуфинал Лиги чемпионов. Ближайший преследователь – Карло Анчелотти, который может похвастаться 9-ю выходами в полуфиналы.

Александр Зинченко оказался в одной из символических сборных АПЛ всех времен, а клуб Сергея Кривцова – Интер Майами – подготовил красивый видеоролик в поддержку экологии. "Футбол 24" сделал подборку самых интересных новостей за последние сутки.