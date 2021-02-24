"Мы сделали хороший задел в первом матче, но цель выхода в следующий раунд еще не выполнена. Ставим перед собой только самые высокие задачи – финал Лиги Европы.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Шахтер и Динамо обменялись пожеланиям удачи в Twitter? Жест классный, мне понравилось. Мы должны болеть друг за друга в еврокубках, ведь работаем на одну корзину нашей страны. Желаю удачи Динамо в завтрашней игре.

Потеряв болельщиков на стадионе, мы поняли, насколько они важны. Весь футбол для них. Мы соскучились за поддержкой на стадионе. Надеемся, что трибуны будут гнать нас вперед, а мы отблагодарим положительным результатом.

Молодые конкуренты? Конкуренция никогда никому не повредила. Это дополнительная мотивация тренироваться, доказывать тренеру свою квалификацию, работать. А решать, кто будет играть, должен наставник. Относительно своего места на Евро-2020 не беспокоюсь, моя задача играть на максимум, а тренер сборной будет решать", – сказал Кривцов на предматчевой пресс-конференции.

К слову, первая встреча завершилась убедительной победой "горняков" (2:0). Ответный матч состоится уже завтра, 25 февраля. Начало в 19:55.

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