"Ми зробили хороший гандикап у першому матчі, але ціль виходу в наступний раунд ще не виконана. Ставимо перед собою тільки найвищі завдання – фінал Ліги Європи.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Шахтар і Динамо обмінялися побажанням удачі у Twitter? Жест класний, мені сподобалося. Ми повинні вболівати один за одного в єврокубках, адже ми працюємо на один кошик нашої країни. Бажаю удачі Динамо у завтрашній грі.

Втративши вболівальників на стадіоні, ми зрозуміли, наскільки вони важливі. Весь футбол для них. Ми скучили за підтримкою на стадіоні. Сподіваємося, що трибуни будуть гнати нас вперед, а ми віддячимо позитивним результатом.

Молоді конкуренти? Конкуренція ніколи нікому не зашкодила. Це додаткова мотивація тренуватися, доводити тренеру свою кваліфікацію, працювати. А вирішувати, хто буде грати, повинен наставник. Щодо свого місця на Євро-2020 не турбуюся, моє завдання грати на максимум, а тренер збірної буде вирішувати", – сказав Кривцов на передматчевій прес-конференції.

До слова, перша зустріч завершилась переконливою перемогою "гірників" (2:0). Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 25 лютого. Початок о 19:55.

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