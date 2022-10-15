Защитник Шахтера Сергей Кривцов встретился с семьей, в которой без родителей осталось 7 детей, сообщает пресс-служба "горняков".

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Семья проживает в селе Воля-Высоцкая Львовской области. Попечительство над детьми взяла старшая 19-летняя сестра. Шахтер помогает семье и выделил средства на ремонт жилья и систему отопления. Сергей Кривцов привез детям подарки и сладости и познакомился со всеми членами семьи. Защитник Шахтера провел время с детьми, а также узнал, в чем еще нуждается семья.

Напомним, ранее донецкий Шахтер принял решение позаботиться о морском пехотинце Михаиле Дианове, защищавшем "Азовсталь".

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