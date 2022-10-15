Захисник Шахтаря Сергій Кривцов зустрівся з родиною, у якій без батьків залишились 7 дітей, повідомляє прес-служба "гірників".

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Сім’я мешкає в селі Воля-Висоцька Львівської області. Опікунство над дітьми взяла старша 19-річна сестра. Шахтар допомагає родині й виділив кошти на ремонт житла і систему опалення. Сергій Кривцов привіз дітям подарунки й солодощі та познайомився з усіма членами сім’ї. Захисник Шахтаря провів час із дітлахами, а також дізнався, чого ще потребує родина.

Нагадаємо, раніше донецький Шахтар ухвалив рішення попіклуватись про морського піхотинця Михайла Діанова, який захищав "Азовсталь".

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