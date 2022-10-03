Михаила 21 сентября освободили из российского плена. За это время боец, весивший 90 килограммов, потерял 25. Сейчас его рука нуждается в лечении.

Футбольного арбитра-хирурга освободили из российского плена вместе с героями "Азовстали"

Как информирует Censor.net , обязательство вылечить раненую руку взял на себя донецкий Шахтер. Клуб пообещал операцию у лучшего лечащего врача Израиля. Однако для этого Михаилу сначала нужно прибавить в весе. Ранее "горняки" провели акцию в поддержку защитников "Азовстали" – одели на встречу с Металлистом (6:1) футболку с принтом Дианова.

Заметим, боец ​​стал известен чуть ли не на весь мир благодаря снимку пресс-офицера полка "Азов" Дмитрия Козицкого. На фото в его руке стоит система наружной фиксации, а другой он показывает символ победы.



Фото Дмитрия Козицкого



Фото ФК Шахтер

"Коли запрацювала ворожа авіація, я подумав, що це кінець": він повернувся з фронту у ворота – до брата Лукаку