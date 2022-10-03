Шахтер взял на себя лечение легендарного защитника "Азовстали"
Донецкий клуб принял решение позаботиться о морском пехотинце Михаиле Дианове, который защищал "Азовсталь".
Михаила 21 сентября освободили из российского плена. За это время боец, весивший 90 килограммов, потерял 25. Сейчас его рука нуждается в лечении.
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Как информирует Censor.net, обязательство вылечить раненую руку взял на себя донецкий Шахтер. Клуб пообещал операцию у лучшего лечащего врача Израиля. Однако для этого Михаилу сначала нужно прибавить в весе. Ранее "горняки" провели акцию в поддержку защитников "Азовстали" – одели на встречу с Металлистом (6:1) футболку с принтом Дианова.
Заметим, боец стал известен чуть ли не на весь мир благодаря снимку пресс-офицера полка "Азов" Дмитрия Козицкого. На фото в его руке стоит система наружной фиксации, а другой он показывает символ победы.
Фото Дмитрия Козицкого
Фото ФК Шахтер
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