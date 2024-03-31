Кривцов пропустил матч Интера Майами против Нью-Йорк Сити. Сергей получил травму подколенного сухожилия. Тренер сообщил, что защитник не сыграет и против Монтеррея в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Месси также в лазарете, но решение по его готовности Тата Мартино примет перед следующей игрой.

Интер Майами без Месси потерпел разгромное поражение от Нью-Йорк Ред Буллз – Кривцов стал лучшим среди защитников

Интер Майами без Кривцова и Месси не сумел победить (1:1). Суарес забил после подачи штрафного, однако затем упустил три 100-процентных момента. Уругваец девять раз бил по воротам, но больше переиграть голкипера не удалось. Майами идет вторым в Восточной Конференции (11 очков).

Чеберко впервые в этом сезоне МЛС вышел в стартовом составе Коламбус Крю (до теперь украинца использовали преимущественно в ЛЧ). Команда из Огайо расписала ничью в матче против Нэшвилла (2:2), а Евгений получил одну из самых низких оценок: SofaScore – 6.4, FlashScore – 6.4.

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