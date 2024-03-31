Кривцов пропустив матч Інтера Маямі проти Нью-Йорк Сіті. Сергій отримав травму підколінного сухожилля. Тренер повідомив, що захисник не зіграє і проти Монтеррея в Лізі чемпіонів КОНКАКАФ. Мессі також в лазареті, але рішення щодо його готовності Тата Мартіно прийме перед наступною грою.

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Інтер Маямі без Кривцова та Мессі не зумів перемогти (1:1). Суарес забив після подачі штрафного, однак потім змарнував три 100-відсоткові моменти. Уругваєць дев'ять разів бив по воротах, але більше переграти голкіпера не вдалося. Маямі йде другим у Східній Конференції (11 очок).

Чеберко вперше в цьому сезоні МЛС вийшов у стартовому складі Коламбус Крю (до тепер українця використовували переважно в ЛЧ). Команда з Огайо розписала нічию в матчі проти Нешвілла (2:2), а Євген отримав одну з найнижчих оцінок: SofaScore – 6.4, FlashScore – 6.4.

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