В матче 6-го тура МЛС Интер Майами уступил Нью-Йорк Ред Буллз (0:4). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов на "Футбол 24".

МЛС, 6-й тур

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 4:0

Голы: Морган, 3, 51, 69, Кармона, 65

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Интер Майами в очередном туре МЛС на выезде разгромно проиграл Нью-Йорк Ред Буллз. Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в старте и провел на поле весь матч. Лионель Месси в заявку не попал из-за мышечной контузии.

"Цапли" под проливным дождем пропустили уже на 3-й минуте – Ванзейр точным пасом разрезал оборону, отцепив и Кривцова, мяч прилетел к Моргану и тот с линии штрафной попал под дальнюю штангу. Сразу после перерыва он оформил дубль.

Lewis Morgan AGAIN! @NewYorkRedBulls up 2-0 now on Miami. pic.twitter.com/HHxwoBtKIK — Major League Soccer (@MLS) March 23, 2024

В середине тайма Кармона продолжил избиение, а через 4 минуты Морган записал в свой актив хет-трик: Аллен бездарно проиграл борьбу на правом фланге сопернику и тот выкатил под удар шотландскому полузащитнику. Вскоре Аллен сумел реабилитироваться за свой фейл и подсластил горечь поражения, но гол отменили из-за фола в атаке.

Make that 3-0 to the @NewYorkRedBulls over Miami. pic.twitter.com/3VKBhwDmyA — Major League Soccer (@MLS) March 23, 2024

В конце концов, все завершилось сухой победой Нью-Йорка, который вышел на третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 10 очков. Интер имеет такое же количество баллов и остается вторым.

Кривцов за проведенное в матче время сделал 91 прикосновение к мячу, совершил 2 перехвата, 2 блокировки, 4 выноса, 7 раз терял сферу, заработал 1 фол и столько же привез, выиграл две воздушные дуэли из двух, отдал четыре передачи из пяти, которые достигли адресата, а точность его пасов составила 92%. Статистический портал SofaScore поставил ему оценку 6,5, ставшей самой высокой среди его коллег по амплуа.