Кривцов получил травму в матче с Колосом и рискует пропустить игру против Вольфсбурга

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов не смог доиграть матч 22 тура УПЛ против Колоса.

28-летний центрбек покинул поле на 74 минуте, ему на замену вышел Валерий Бондарь. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру в послематчевом комментарии программе Тур Online сообщил, что Кривцов получил травму.

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"У нас огромное количество травмированных игроков. В матче с Колосом травмировался еще и Сергей Кривцов. Пока непонятно, что с ним будет. Не могу сказать, на кого могу рассчитывать в матче с Вольфсбургом. Это медицинский департамент будет говорить, не я", – сказал Каштру.

Напомним, ранее стало известно о проблемах со здоровьем у Тараса Степаненко и Виктора Коваленко. Первый матч против Вольфсбурга состоится в четверг, 12 марта, в Германии.

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