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Кривцов получил травму в матче с Колосом и рискует пропустить игру против Вольфсбурга

20:06 75 Читати українською
Кривцов получил травму в матче с Колосом и рискует пропустить игру против Вольфсбурга
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов не смог доиграть матч 22 тура УПЛ против Колоса.

37’ Вадим Милько
67’ Виталий Гавриш
75’ Вадим Милько
 
Тайсон 12’
Жуниор Мораес 31’
Тете 60’
Жуниор Мораес 81’
Маркос Антонио 90+6’
12’ Тайсон
31’ Жуниор Мораес
37’ Вадим Милько
60’ Тете
67’ Виталий Гавриш
75’ Вадим Милько
81’ Жуниор Мораес
90+6’ Маркос Антонио

28-летний центрбек покинул поле на 74 минуте, ему на замену вышел Валерий Бондарь. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру в послематчевом комментарии программе Тур Online сообщил, что Кривцов получил травму.

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"У нас огромное количество травмированных игроков. В матче с Колосом травмировался еще и Сергей Кривцов. Пока непонятно, что с ним будет. Не могу сказать, на кого могу рассчитывать в матче с Вольфсбургом. Это медицинский департамент будет говорить, не я", – сказал Каштру.

Напомним, ранее стало известно о проблемах со здоровьем у Тараса Степаненко и Виктора Коваленко. Первый матч против Вольфсбурга состоится в четверг, 12 марта, в Германии.

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blog_ava
Шахтер потерял двух основных хавбеков перед матчами с Вольфсбургом, – СМИ
17:33
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Теги
Сергей Кривцов Сергей Кривцов Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Колос - Шахтер
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