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Кривцов отримав травму в матчі з Колосом і ризикує пропустити гру проти Вольфсбурга

20:03 516 Читать на русском
Кривцов отримав травму в матчі з Колосом і ризикує пропустити гру проти Вольфсбурга
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов не зміг дограти матч 22 туру УПЛ проти Колоса.

37’ Вадим Мілько
67’ Віталій Гавриш
75’ Вадим Мілько
 
Тайсон 12’
Жуніор Мораєс 31’
Тете 60’
Жуніор Мораєс 81’
Маркос Антоніо 90+6’
12’ Тайсон
31’ Жуніор Мораєс
37’ Вадим Мілько
60’ Тете
67’ Віталій Гавриш
75’ Вадим Мілько
81’ Жуніор Мораєс
90+6’ Маркос Антоніо

28-річний центрбек покинув поле на 74 хвилині, йому на заміну вийшов Валерій Бондар. Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру у післяматчевому коментарі програмі Тур Online повідомив, що Кривцов отримав травму.

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"У нас величезна кількість травмованих гравців. У матчі з Колосом травмувався ще й Сергій Кривцов. Поки незрозуміло, що з ним буде. Не можу сказати, на кого можу розраховувати в матчі з Вольфсбургом. Це медичний департамент буде говорити, не я", – сказав Каштру.

Нагадаємо, раніше стало відомо про проблеми зі здоров'ям у Тараса Степаненка і Віктора Коваленка. Перший матч проти Вольфсбурга відбудеться в четвер, 12 березня, в Німеччині.

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Теги
Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Колос - Шахтар
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