Кривцов отримав травму в матчі з Колосом і ризикує пропустити гру проти Вольфсбурга

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов не зміг дограти матч 22 туру УПЛ проти Колоса.

28-річний центрбек покинув поле на 74 хвилині, йому на заміну вийшов Валерій Бондар. Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру у післяматчевому коментарі програмі Тур Online повідомив, що Кривцов отримав травму.

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"У нас величезна кількість травмованих гравців. У матчі з Колосом травмувався ще й Сергій Кривцов. Поки незрозуміло, що з ним буде. Не можу сказати, на кого можу розраховувати в матчі з Вольфсбургом. Це медичний департамент буде говорити, не я", – сказав Каштру.

Нагадаємо, раніше стало відомо про проблеми зі здоров'ям у Тараса Степаненка і Віктора Коваленка. Перший матч проти Вольфсбурга відбудеться в четвер, 12 березня, в Німеччині.

Шахтар переміг Колос у надрезультативному матчі – дебютант УПЛ проявив характер та потрапив у верхню шістку