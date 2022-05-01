"В принципе, мы здесь не на обязательном сборе (благотворительный тур по Европе, – прим.), поэтому если ребята где-то имеют игровую практику, получают возможность тренироваться, я никоим образом не осуждаю их за то, что они приняли такое решение.

"Не смог пройти правильно медобследование": Кривцов признался, успеет ли восстановиться до матчей сборной Украины

Сейчас такая ситуация, что не нужно никого винить. Легионеры пережили непростой период в своей жизни – оказались в чужой стране под взрывами бомб. Им нужно психологически восстановиться, побыть с семьями", – цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

Напомним, в лагерь "горняков" вернулись лишь два легионера – израильтянин Манор Соломон и Марлон. Первый заявил о своей тесной связи с Украиной, а второй откликнулся на призыв Роберто Де Дзерби помочь команде в товарищеских матчах.

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