"В принципі, ми тут не на обов’язковому тренувальному зборі (благодійний тур Європою, – прим.), тому якщо хлопці десь мають ігрову практику, отримують можливість тренуватися, я жодним чином не засуджую їх за те, що вони прийняли таке рішення.

"Не зміг пройти правильно медичне обстеження": Кривцов зізнався, чи встигне відновитись до матчів збірної України

Зараз ситуація така, що не потрібно нікого звинувачувати. Легіонери пережили важкий період у своєму житті – опинилися в чужій країні під вибухами бомб. Вони повинні відновитися психологічно, бути зі своїми сім’ями", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, до табору "гірників" повернулись лише два легіонери – ізраїльтянин Манор Соломон та Марлон. Перший заявив про свій тісний зв'язок з Україною, а другий відгукнувся на заклик Роберто Де Дзербі допомогти команді в товариських матчах.

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