"Не верили до последнего, даже когда орки стояли вокруг нашей страны. Надеялись, что у них в голове есть мозги, но как оказалось, их нет. Второй раз полностью разрушили нашу жизнь, выгоняя нас из нашего дома. Я на 100% верю в нашу победу. – это дело времени, я хочу и вернусь в Украину жить со своей семьей.

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Первые дни войны мы пробыли в Киеве, жили на паркинге, даже не поднимались в квартиры. Потом приняли решение, что детей нужно вывозить, в первую очередь, было страшно за их жизнь и не хотели, чтобы они слышали взрывы и видели этот ужас.

Мы приехали в Бухарест, мне удалось выехать, потому что я многодетный отец. Там продолжил заниматься и восстанавиливаться. Должен был делать 24 февраля повторный КТ-снимок, но из-за этих действий не смог пройти правильно медицинское обследование и тренировался самостоятельно. Когда приехал в клуб, врачи сказали, что я в хорошей физической форме, просто нужно время, чтобы адаптировать голеностоп. Я начал бегать, думаю, что неделю или две – и я буду на 100% готов.

В сборную на начало сбора я, наверное, не поеду. Мы уже обсудили это с Александром Васильевичем. Если я восстановлюсь и нужен буду команде, я с радостью присоединюсь", – сказал Кривцов в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Сергей восстанавливается после перелома малоберцовой кости. Сборная Украины полуфинальный поединок с Шотландией проведет 1 июня. Триумфатор этого противостояния встретится с Уэльсом четырьмя днями позже. В течение мая команда Петракова проведет несколько спаррингов.

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