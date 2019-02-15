Кривцов: Не считаю ничью с Айнтрахтом провальной

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал ничью с Айнтрахтом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:2).

"Сил немало потрачено, все-таки 80 минут играли вдесятером. Но по физическому состоянию нареканий нет, не на жилах вытягивали. Все ребята нормально себя чувствуют. Да, не хватало в центре одного игрока для выхода с обороны и конструктивных атак. Учитывая удаление, не считаю результат провальным.

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Первый гол пропустили со стандарта, это наша Ахиллесова пята. Во втором голе никто не успел, хотя мы и знали, что они будут искать пространство за нашими спинами.

У нас есть Максим Малышев, есть Майкон. Это будет выбор тренерского штаба, кем заменить Степаненко. Они оба хорошо провели сборы.

Соломон очень понравился, несмотря на дебют. Не боялся, шел в обводки, обострял... Претензий к нему не должно быть. Хорошо выполнял свою работу. Острых моментов было бы больше без удаления. Со Степой было бы интереснее", – сказал Кривцов каналу Футбол 1.

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