Кривцов: Не вважаю нічию з Айнтрахтом провальною

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував нічию з Айнтрахтом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (2:2).

"Сил чимало витрачено, все-таки 80 хвилин грали вдесятьох. Але за фізичним станом нарікань немає, не на жилах витягали. Всі хлопці нормально себе почувають. Так, не вистачало в центрі одного гравця для виходу з оборони і конструктивних атак. З огляду на вилучення, не вважаю результат провальним.

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Перший гол пропустили зі стандарту, це наша Ахіллесова п'ята. У другому голі ніхто не встиг, хоча ми і знали, що вони будуть шукати простір за нашими спинами.

У нас є Максим Малишев, є Майкон. Буде вибір тренерського штабу, ким замінити Степаненка. Вони обидва добре провели збори.

Соломон дуже сподобався, не дивлячись на дебют. Не боявся, йшов в обіграш, загострював... Претензій до нього не повинно бути. Добре виконував свою роботу. Гострих моментів було б більше без вилучення. Зі Стьопою було б цікавіше", – сказав Кривцов каналу Футбол 1.

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