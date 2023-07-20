Клуб Девида Бекхэма Интер Майами подписал очередного бывшего игрока Барселоны. Как информирует официальный сайт американского клуба, еще одним звёздным новичком команды стал левый защитник Жорди Альба.

Суарес готов вернуть Гремио 10 млн долларов ради воссоединения с Месси

Этим подписанием Интер закрыл список из трёх франчайзинговых игроков. Напомним, что все участники MLS могут заявить на турнир не более трёх игроков, которые имеют право превышать лимит потолка зарплат.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес готов вернуть Гремио около 10 миллионов долларов ради возможности подписать соглашение с Интером Майами.