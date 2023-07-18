Как информирует инсайдер Гастон Эдул, после длительных переговоров между Суаресом и Интером Майами прогресс был достигнут – в клубе Месси и Бекхэма считают, что уругваец в скором времени присоединится к команде.

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Бразильский сайт UOL утверждает, что Суарес готов вернуть Гремио 48 млн бразильских реалов (около 10 млн долларов), чтобы получить статус свободного агента. Эта сумма соответствует заработной плате, которую он получил за время пребывания в команде.

Контракт Суареса с Гремио рассчитан до 31 декабря 2024 года. Гремио требует от форварда доиграть хотя бы нынешний сезон – до конца 2023 года.

В ближайшее время уругваец в любом случае не сможет выйти на поле из-за травмы колена.

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