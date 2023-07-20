Клуб Девіда Бекхема Інтер Маямі підписав чергового колишнього гравця Барселони. Як інформує офіційний сайт американського клубу, ще одним зірковим новачком команди став лівий захисник Жорді Альба.

Суарес готовий повернути Греміо 10 млн доларів заради возз'єднання з Мессі

Цим підписанням Інтер закрив список із трьох франчайзингових гравців. Нагадаємо, що всі учасники MLS можуть заявити на турнір не більше трьох гравців, які мають право перевищувати ліміт стелі зарплат.

Раніше повідомлялося, що Луїс Суарес готовий повернути Греміо близько 10 мільйонів доларів заради можливості підписати угоду з Інтером Маямі.