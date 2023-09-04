"Признаюсь, для меня не было большой неожиданностью, что они могут прийти в Интер. Когда я подписывал контракт, то имел инсайд, что Бускетс присоединится вскоре, а также были разговоры о Лео. На 100% не был уверен, что это произойдет, но надеялся.

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Это большая возможность тренироваться и играть с такими футболистами, которые выиграли в футболе все. Дает возможность учиться новому и приобретать опыт. Все увидели, насколько изменились результаты Интера в последних десяти матчах и, думаю, что в этом весомый вклад этих ребят.

К сожалению, для меня, на английском общается только Бускетс. Знаю, что Жорди и Лео уже его учат.

Относительно войны в Украине – они в курсе ситуации. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают.

В тренировочном процессе они не имеют никаких поблажек. Скажу больше – кроме стандартных тренировок они всегда дорабатывают в фитнес-зале, идут на восстановительные процедуры. Поэтому на 100% могу сказать, что это большие профи своего дела!

Кроме результатов к команде максимально вырос интерес. Теперь на каждую игру у нас sold out. Многие люди караулят перед базой и под гостиницами на выездных матчах. Все считают Месси самым величественным футболистом в истории и хотят его увидеть хотя бы через стекло автобуса или отеля", – сказал Кривцов в комментарии Telegram-каналу УПЛ-ТБ.

Напомним, 32-летний экс-защитник Шахтера перебрался в МЛС в зимнее трансферное окно, подписав контракт на один сезон.

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