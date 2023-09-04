МЛС-2023

Лос-Анджелес – Интер Майами – 1:3

Голы: Холлингсхед, 90 – Фариас, 14, Альба, 51, Кампана, 83

Месси может игнорировать общие правила МЛС – суперзвезде позволили прописать себе уникальные привилегии

В очередном матче МЛС Интер Майами на выезде одолел Лос-Анджелес. Лионель Месси вывел "козлов" с капитанской повязкой и провел на поле все 90 минут. Вернулся в стартовый состав и украинский защитник Сергей Кривцов, который также отыграл весь поединок.

Гости вышли вперед еще до середины первого тайма – атаку начал Кривцов, отпасовав слева на Авилеса. Тот запустил длинный пас по флангу на Фариаса, который в падении сумел пробить в дальний угол мимо голкипера. Лос-Анджелес несколько раз должен был сравнивать, но мяч упорно не лез в ворота.

После перерыва Альба благодаря ювелирной передаче Месси вышел один на один и удвоил преимущество Интера. В конце встречи аргентинец подхватил сферу в центре поля, протащил ее в штрафную, но решил сам не бить, а отдал направо на Кампана – тот обводящим ударом попал в дальний угол. Интер расслабился и на последней минуте все-таки пропустил гол престижа от соперника (после навеса с углового). Как следствие, четвертая победа майамцев в сезоне – команда набрала 25 очков и идет предпоследней в Восточной конференции.

Сергей Кривцов за свою игру получил от статистического портала SofaScore крепкие 6,8 балла. Украинец совершил 46 прикосновений к мячу, трижды сфолил и заработал одно нарушение на себе, выиграл одну воздушную дуэль из двух, трижды из шести попыток был победителем в борьбе за позицию, 9 раз терял мяч, а точность его передач составила 72%.