"Зізнаюся, для мене не було великою несподіванкою, що вони можуть прийти в Інтер. Коли я підписував контракт, то мав інсайд, що Бускетс приєднається невдовзі, а також були розмови про Лео. На 100% не був впевнений, що це станеться, але сподівався.

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Це велика можливість тренуватися та грати з такими футболістами, які виграли у футболі все. Дає нагоду вчитися новому та здобувати досвід. Всі побачили, наскільки змінилися результати Інтера в останніх десяти матчах і, думаю, що в цьому вагомий внесок цих хлопців.

На жаль, для мене, англійською спілкується тільки Бускетс. Знаю, що Жорді та Лео вже її вчать.

Щодо війни в Україні – вони в курсі ситуації. Про деталі не питали, але всім про все відомо, співчувають та підтримують.

У тренувальному процесі вони не мають жодних поблажок. Скажу більше – окрім стандартних тренувань вони завжди допрацьовують у фітнес-залі, йдуть на відновлювальні процедури. Тож на 100% можу сказати, що це великі профі своєї справи!

Окрім результатів до команди максимально виріс інтерес. Тепер на кожну гру в нас sold out. Багато людей чатують перед базою і під готелями на виїзних матчах. Всі вважають Мессі найбільш величним футболістом в історії та хочуть його побачити хоча б через скло автобуса або готелю", – сказав Кривцов у коментарі Telegram-каналу УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, 32-річний екс-захисник Шахтаря перебрався в МЛС у зимове трансферне вікно, підписавши контракт на один сезон.

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