Кривцов готов софинансировать свою бывшую команду

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов хотел бы помочь команде, которая дала ему путевку в большой футбол, вернуться в УПЛ.

"В Запорожье всегда была прекрасная академия. Сейчас многие выпускники играют в различных клубах. Плюс команда была середняком в УПЛ. В данный момент можно было бы собраться с выпускниками, чтобы спонсировать команду. Но никто не знает, кто там на руководящих должностях, кому можно доверять. Это деликатная тема.

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Если клуб обратится, можно будет обсудить вопрос. Но не так: возьмите, пожалуйста, мешок денег, а дальше сами разбирайтесь. Потом люди выезжают на "Лексусах" и живут во дворцах. Плюс горсовет в Запорожье помогает команде, выделяет средства из бюджета. Я знаю, что и завод "Запорожсталь" помогает.

Сейчас команда чудом прошла в Первую лигу. Ее место на самом деле во Второй лиге. Думаю, это было бы даже лучше для самой команды – обыграться, ворваться в большой футбол. И потом по праву выйти в Первую лигу. И дальше подниматься, возможно, в УПЛ.

Я готов идти на диалог. Сам не потяну, однако о какой-то помощи может идти речь. Но я должен этих людей увидеть, увидеть в них желание помогать клубу. Должен видеть, что это человек или группа людей, живущих одной целью, что они честные", – цитирует Кривцова издание Tribuna.

Напомним, Сергей – воспитанник академии Металлурга. Именно в составе запорожской команды Кривцов дебютировал в УПЛ в домашнем матче против киевского Арсенала 26 апреля 2008 г.

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