Кривцов готовий співфінансувати свою колишню команду

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов хотів би допомогти команді, яка дала йому путівку у великий футбол, повернутись в УПЛ.

"У Запоріжжі завжди була чудова академія. Зараз багато випускників грає в різних клубах. Плюс команда була середняком в УПЛ. У даний момент можна було б зібратися з випускниками, щоб спонсорувати команду. Але ніхто не знає, хто там на керівних посадах, кому можна довіряти. Це делікатна тема.

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Якщо клуб звернеться, можна буде обговорити питання. Але не так: візьміть, будь ласка, мішок грошей, а далі самі розбирайтеся. Потім люди виїжджають на "Лексусах" і живуть в палацах. Плюс міськрада в Запоріжжі допомагає команді, виділяє кошти з бюджету. Я знаю, що і завод "Запоріжсталь" допомагає.

Зараз команда дивом пройшла у Першу лігу. Її місце, насправді, у Другій лізі. Думаю, це було б навіть краще для самої команди – обігратися, увірватися у великий футбол. І потім по праву вийти в Першу лігу. І далі підніматися, можливо, до УПЛ.

Я готовий йти на діалог. Сам не потягну, однак про якусь допомогу може йти мова. Але я повинен цих людей побачити, побачити у них бажання допомагати клубу. Повинен бачити, що це людина або група людей, які живуть однією метою, що вони чесні", – цитує Кривцова видання Tribuna.

Нагадаємо, Сергій – вихованець академії Металурга. Саме у складі запорізької команди Кривцов дебютував в УПЛ у домашньому матчі проти київського Арсеналу 26 квітня 2008 року.

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