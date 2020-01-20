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Кривцов: Будем играть до конца, каким бы ни был отрыв от Динамо

20 января 22:47 16 Читати українською
Кривцов: Будем играть до конца, каким бы ни был отрыв от Динамо
Сергей Кривцов в матче против Динамо / Фото из открытых источников

Защитник донецкого Шахтера поделился мыслями относительно противостояния с киевским Динамо в чемпионате Украины.

"Не думаю, что 14-очковый отрыв в чемпионате Украины позволит нам без труда пройти весеннюю часть. Мы будем играть до конца, каким бы ни был отрыв от Динамо. Расслабимся только тогда, когда у киевлян не будет даже математических шансов догнать Шахтер.

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Впереди еще достаточно матчей, и после того как команды разделятся на шестерки, игры будут сложными и серьезными. Поэтому завоевать золото будет нелегко. Весной болельщиков ждут интересные соревнования", – цитирует Кривцова пресс-служба УАФ.

Напомним, Сергей – воспитанник запорожского футбола. Взрослую карьеру футболиста начал в местном Металлурге в 2007 году, откуда через три года перешел в Шахтер. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 5 млн евро.

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