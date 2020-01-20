Кривцов: Гратимемо до кінця, яким би не був відрив від Динамо

Захисник донецького Шахтаря поділився думками щодо протистояння з київським Динамо у чемпіонаті України.

"Не думаю, що 14-очковий відрив у чемпіонаті України дозволить нам без труднощів пройти весняну частину. Ми будемо грати до кінця, яким би не був відрив від Динамо. Розслабимося лише тоді, коли у киян не буде навіть математичних шансів наздогнати Шахтар.

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Попереду ще достатньо матчів, і після того як команди розділяться на шістки, ігри будуть складнішими й серйознішими. Тому здобути золото буде нелегко. Навесні на вболівальників чекають цікаві змагання", – цитує Кривцова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, Сергій – вихованець запорізького футболу. Дорослу кар’єру футболіста розпочав у місцевому Металурзі у 2007 році, звідки через три роки перейшов у Шахтар. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 28-річного захисника у 5 млн євро.

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