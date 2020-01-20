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Кривцов сравнил тренировочные нагрузки Каштру и Фонсеки

20 января 16:31 280 Читати українською
Кривцов сравнил тренировочные нагрузки Каштру и Фонсеки
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал об особенностях подготовительного процесса ко второй части сезона.

"Трудно сказать у кого нагрузки больше. С Луишем Каштру мы пока проходили только летние сборы. Думаю, у него нагрузки не меньше, чем были у Паулу. Сейчас будут зимние сборы, посмотрим и сравним.

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Приятно, что современные тренеры не делают ставку на большое количество тестов и "физуху". Основная нагрузка идет через игровые упражнения и контрольные матчи", – цитирует Кривцова пресс-служба УАФ.

Напомним, Сергей – воспитанник запорожского футбола. Взрослую карьеру футболиста начал в местном Металлурге в 2007 году, откуда через три года перешел в Шахтер. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 5 млн евро.

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Теги
Шахтер Шахтер Зимние сборы Сергей Кривцов Сергей Кривцов Паулу Фонсека Паулу Фонсека Луиш Каштру Луиш Каштру
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