Кривцов – об условиях в сборной Украины: Мне "не западло" помыть бутсы

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал о бытовых условиях в лагере "сине-желтых".

"В сборной сделано все, чтобы ты ничем не занимался, ни за что не отвечал. Твое дело – играть в футбол, качественно тренироваться, подходить к матчам в максимальной форме и с максимальной мотивацией.

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Но я привык мыть свои бутсы сам. Не важно – был дождь или сухая погода. Как-то администратор подошел ко мне и чуть ли не с обидой сказал: "Положи, я сам это сделаю". Но мне не трудно, тем более прошел дождь. По сути, там надо было просто смыть траву – и они чистые. Он говорит: "Нет, положи. Я обижусь. Это моя работа. Я должен это делать". Вот до такого доходит, хотя мне "не западло" взять бутсы и пойти помыть. Это нормальные вещи", – цитирует Кривцова издание Tribuna.

Напомним, Кривцов впервые был вызван в сборную Украины в 2011 году.

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